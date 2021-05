Les Predators n'étaient pas si loin du but

La logique a été respectée et les Hurricanes de la Caroline passeront en deuxième ronde. Mais la série de premier tour a été une bataille de tous les instants et les Predators de Nashville peuvent dire mission accomplie.

Le duel semblait inégal d’entrée de jeu lors que les «Canes» avaient terminé au troisième rang du classement général, à deux points du trophée des Présidents. La troupe du Tennessee a quant à elle terminé 13e, si bien que 16 points séparaient les deux équipes.

La présence en séries éliminatoires des Predators était par ailleurs bien loin d’être assurée après cinq semaines d’activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH). En effet, ils n’avaient remporté que six de leurs 16 premières sorties et pointaient au 28e rang du classement général en date du 19 février.

Et si les deux premiers matchs – deux victoires à sens unique des Hurricanes – laissaient présager une courte série, ça n’a pas été le cas. Les quatre affrontements suivants ont été très durement disputés et six périodes de prolongation ont été nécessaires.

«Je pense vraiment que nous nous sommes donné une chance de gagner à nouveau un match de hockey, a dit Mikael Granlund après l’ultime défaite des siens, jeudi soir. Ce n’était pas suffisant ce soir et je félicite la Caroline. Je suis vraiment fier des gars. La façon dont nous sommes revenus depuis le début de la saison et dans cette série, nous nous sommes vraiment donné une chance de réussir.»

«Mais c'est vraiment une bonne équipe de hockey», a-t-il concédé.

Très proches

Si l’heure sera très bientôt au bilan pour les Predators, les joueurs n’étaient pas gênés de leur performance dans cette série. Le fait d’avoir tenu tête à l’une des meilleures formations du circuit est ainsi porteur d’espoir aux yeux de certains.

«Nous nous sommes accrochés et nous avons répondu coup pour coup, a dit l’arrière Ryan Ellis. Nous avons montré que nous sommes une équipe prétendante [à la coupe Stanley] et que nous méritons de faire les séries éliminatoires. Je veux dire, les quatre matchs en prolongation auraient pu aller dans un sens comme dans l’autre. Un bond ici et là.»

«Nous sommes proches. Nous sommes très proches», a dit Ryan Johansen.