L’ex-chef du SPVM Philippe Pichet se vide le cœur: «Je veux que la vérité se sache»

Au lendemain du dépôt d’une poursuite de plus de 1 million $ par l’ancien chef de police de la Ville de Montréal, sa femme et ses deux enfants, Philippe Pichet s’est confié à TVA Nouvelles, vendredi.

• À lire aussi: Ils réclament près de 1,1 million $: Philippe Pichet et sa famille poursuivent Québec

• À lire aussi: L’ancien directeur du SPVM conteste ses nouvelles fonctions

Encore aujourd’hui, il semble clair qu’il n’a pas digéré sa suspension survenue 2017, qu’il avait appris avec stupéfaction dans les médias.

«Je considère que c’est la seule façon de faire valoir mes droits. Je me sens victime d’une injustice, les circonstances de ma suspension sont abominables. On m’a suspendu en direct à la télévision, je l’ai appris lors d’un reportage à TVA et je considère que je n’ai pas eu le droit de parole. C’est la raison pour laquelle je m’adresse aux Tribunaux qui pourront apprécier les faits eux-mêmes», a fait valoir M. Pichet.

Dans la poursuite, il égratigne l’ancien ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, en disant que ce dernier l’a «condamné [...] sur la place publique pour sauver les apparences du gouvernement, au mépris total de ses droits et de ceux de sa famille».

Philippe Pichet avait été nommé directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en 2015.

En février 2017, un reportage-choc de «J.E» faisait état de fabrication de preuve afin de faire taire des employés. Au banc des accusés: la section des Affaires internes du SPVM.

Le rapport Bouchard, qui a entraîné la suspension de M. Pichet, indiquait que plusieurs enquêtes internes portant sur des allégations de corruption, de brutalité et de menaces avaient été «bâclées».

«Je suis très critique à l’endroit du rapport Bouchard. Pour moi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas là-dedans. Quand j’ai rencontré l’ancien ministre Coiteux, on me disait que j’étais l’homme désigné pour régler les cultures de clans et la situation au SPVM. Mais le 6 décembre 2017, sans qu’on m’adresse aucun mot, je n’étais plus l’homme de la situation», a raconté Philippe Pichet.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé. Pourtant j’avais levé le drapeau à plus de trois reprises auprès de sa sous-ministre pour dire qu’il se passait des choses et qu’il fallait agir», a-t-il déploré en entrevue.

«Pour qu’on me reconnaisse pour mes compétences, j’ai mis de l’énergie. Mais pour décider que je n’étais plus l’homme de la situation, on ne m’a même pas accordé une minute. M. Coiteux ne m’a même pas demandé ce que je pensais du rapport Bouchard, il a décidé que c’était fini, mon procès s’est terminé le 6 décembre 2017 à la télévision.»

Après un passage comme directeur général à la Ville de Fermont, Philippe Pichet, est de retour au SPVM comme inspecteur-chef.

Il y a deux semaines, il s’est adressé à la Cour pour contester ses nouvelles fonctions à la police de Montréal. Son avocat parle d'un mandat bidon, sans pouvoir décisionnel ou administratif, et avec la directive stricte de ne pas parler aux autres policiers de son service.