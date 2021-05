L’inaction du gouvernement a coûté cher aux éditeurs de presse

Les membres de Médias d’Info Canada demandent au gouvernement fédéral d’adopter la réglementation tant attendue pour permettre aux éditeurs de négocier équitablement avec Facebook et Google.

La récente annonce faite par Facebook concernant les accords commerciaux à court terme conclus avec quelques médias canadiens souligne la nécessité pour le gouvernement de donner suite de toute urgence à l’engagement qu’il a pris, soit de mettre un terme aux pratiques monopolistiques prédatrices de Facebook et de Google et de niveler les règles du jeu pour les médias d’information canadiens.

En attente d’une loi

Le premier ministre et le ministre du Patrimoine canadien se sont tous deux engagés à adopter une loi pour freiner les activités des géants du web, qui abusent de leur pouvoir monopolistique en détournant 80 % des revenus publicitaires en ligne au Canada et en distribuant sans compensation le contenu généré par les journalistes canadiens.

Depuis octobre dernier, Médias d’Info Canada demande au gouvernement fédéral d’adopter l’approche retenue par le Parlement australien, qui oblige les géants du web à négocier collectivement avec les médias d’information australiens afin de leur fournir une compensation équitable pour leur contenu.

Le pouvoir des géants du web

Tant que les médias d’information de ce pays ne pourront pas négocier collectivement avec Google et Facebook, ces deux multinationales continueront à diviser pour mieux régner, en utilisant leur pouvoir et leur domination dans le marché pour imposer des conditions qui leur sont favorables, au détriment notamment des médias d’information plus petits et plus vulnérables financièrement. Loin de contribuer à la résolution du problème, cette approche ne fait que consolider leur emprise.

Comme l’a montré la réponse des partis d’opposition cette semaine, il existe un large consensus bipartisan pour agir dès maintenant. Nous demandons au gouvernement de respecter son engagement envers les Canadiens qui comptent sur les nouvelles locales et de présenter un projet de loi avant l’ajournement du Parlement pour l’été.

Jamie Irving est vice-président de Brunswick News inc. et président du conseil de Médias d’Info Canada