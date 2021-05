Marner et Matthews n'inquiètent pas l'entraîneur

Les attaquants des Maple Leafs de Toronto Mitchell Marner et Auston Matthews connaissent un passage moins convaincant depuis le début des séries éliminatoires, eux qui ont chacun quatre points à leur compteur, mais l’entraîneur-chef Sheldon Keefe ne s’inquiète pas pour eux.

L’homme de 40 ans a encensé son duo, même s’il n’affiche pas le même rendement qu’en saison régulière, alors qu’ils ont dominé la colonne des pointeurs de leur équipe, respectivement avec 67 et 66 points.

«Nous aimerions qu’ils produisent plus et ils aimeraient produire plus, mais ils ne se sont pas encore fait compter de buts depuis le début de la série, a mentionné Keefe au terme de la séance d’entraînement des siens, vendredi. Leur trio a le meilleur différentiel au sein de notre équipe. Ils font plusieurs bonnes choses, c’est simplement une question de poursuivre leur travail et de convertir leurs opportunités.»

«Nous avons beaucoup tendance à regarder la production d’un joueur pour l’analyser et c’est comprenable, mais si tu marques cinq ou six buts et que tu en accordes cinq ou six, tu n’as pas vraiment aidé l’équipe.»

Matthews, qui a secoué les cordages à 41 reprises lors de la dernière campagne, ne compte qu’un seul filet en cinq matchs contre le Canadien de Montréal depuis le début de la série.

«Ils [les joueurs du Canadien] ont fait du bon travail pour le contrer, pour lui rendre la tâche plus difficile, mais en même temps, il a eu un bon nombre d’opportunités, a poursuivi Keefe. Ce n’est pas toujours des opportunités évidentes et il ne bénéficie pas de beaucoup de temps pour utiliser son tir, mais il a eu quelques opportunités aux alentours du filet, il a frappé quelques poteaux, mais on doit donner du crédit à Montréal.»

Les Maple Leafs auront une deuxième occasion de mettre fin à cette série, qu’ils mènent 3-2, samedi au Centre Bell, alors que 2500 spectateurs sont attendus dans l’amphithéâtre.