Match No.6: entre 1300 $ et 4200 $ pour voir le Canadien

Vous souhaitez assister au match no 6 demain soir, mais ne détenez pas d’abonnement de saison ? C’est possible, mais pas sans débourser entre 1300 $ et 4200 $.

Les détenteurs de billets de saison des Canadiens de Montréal seront les seuls à avoir une place parmi les 2500 spectateurs qui seront admis au Centre Bell lors du match no 6 de la série contre les Maple Leafs.

Le journaliste Renaud Lavoie avait rapporté que ceux ayant un abonnement de saison pouvaient acheter une place entre 150 $ (pour un siège bleu) et 330 $ (pour un siège rouge).

Sauf que des sites de revente comme Ticketmaster et StubHub montrent que plusieurs de ces détenteurs ont décidé de vendre leur billet.

Les intéressés vont toutefois devoir débourser des sommes astronomiques pour s’en procurer. Hier soir, le billet moins cher sur le site Stubhub pouvait être acheté pour la coquette somme de 1289 $.

Ceux qui veulent en plus être assis aux meilleures places devront carrément débourser des milliers de dollars pour assister à ce premier match avec spectateurs depuis le début de la pandémie. Lors de notre visite sur les sites de revente, plusieurs billets dépassaient les 4000 $.

Ces prix montrent que les revendeurs pourraient faire autour de 1000 % de profit sur le billet qu’ils ont acheté auprès du Centre Bell.