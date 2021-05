Opéra de Québec: Un Barbier de Séville en direct et en webdiffusion

Originaire et résident de Québec, le baryton Hugo Laporte aurait bien aimé chanter dans une sa lle Louis-Fréchette comble. La pandémie en a décidé autrement.

Enregistré samedi dernier dans un Grand Théâtre vide, Le Barbier de Séville sera offert gratuitement, samedi, à 15 h, en direct, sur le site web et sur la chaîne YouTube de l’Opéra de Québec. Cette version concert demeurera en ligne ensuite pour quelques jours.

« Le Barbier de Séville est un opéra drôle. J’imagine un humoriste qui fait un spectacle sans public. Il peut être drôle pareil, mais il va toujours manquer quelque chose. Les rires et les réactions du public. On a hâte qu’il soit présent », a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Le baryton se glissera dans la peau du barbier Figaro pour une deuxième fois. Il a déjà chanté ce rôle, en 2016, avec la Société d’art lyrique du Royaume, au Saguenay.

Beau et drôle

Hugo Laporte adore cet opéra de Rossini. Créé à Rome en 1916, Le Barbier de Séville raconte l’histoire du comte Almaviva, qui, avec l’aide du barbier Figaro, multiplie les manigances afin de pouvoir conquérir le cœur de Rosina. Le duo doit agir rapidement, car le docteur Bartolo, qui héberge la jeune orpheline, a l’intention de l’épouser.

Photo Louise Leblanc

« Le Barbier de Séville, c’est drôle. Ce ne sont pas tous les opéras-comiques qui sont aussi drôles et qui le sont de façon aussi constante. Ce n’est pas pour rien que c’est un succès. J’y pense et ça me fait rigoler. La musique, aussi, est extrêmement belle », a-t-il mentionné.

Le Barbier de Séville sera présenté dans sa version originale en italien avec des sous-titres français.