Pas de second mandat pour le maire de Saint-Jean-de-Matha

Le maire de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, située dans Lanaudière, dénonce les conditions difficiles qui règnent dans le monde municipal et annonce qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections.

Martin Rondeau, élu par acclamation en octobre 2017, dit avoir vécu une merveilleuse expérience à titre de maire de la petite municipalité de 4601 habitants. Pourtant, il a décidé de ne pas solliciter de second mandat.

«Plusieurs raisons motivent ma décision. C'est important pour moi d'en parler aujourd'hui car j'entends beaucoup de réflexions similaires à la mienne dans le monde municipal, à l'effet que les conditions sont particulièrement difficiles. On craint qu'il y ait beaucoup de postes vacants aux prochaines élections et ce n'est pas pour rien», dit M. Rondeau.

Les salaires peu élevés, les difficultés engendrées par la pénurie d'employés, ainsi que l'impact négatif des réseaux sociaux ont compté dans cette décision, explique le maire.

«Je ne parle pas seulement d'intimidation, mais aussi des impacts de la désinformation. Des gens diffusent des faussetés et ils sont crus par la population. Ça finit par être décourageant.»

Martin Rondeau trouve également que les enquêtes de la Commission municipale du Québec sur l'intégrité et le respect des règles déontologique sont pénibles à supporter pour les élus. «Les enquêtes sont déclenchées à la moindre plainte formulée, souvent par des adversaires politiques. On doit faire face à des procès pour lesquels on sait qu'on sera blanchis, mais ça coûte de l'argent à la municipalité.»

Avocat et ex-enseignant à la retraite, l'homme de 60 ans a d'autres projets. «Ma décision n'est pas encore prise, mais j'aimerais continuer en politique, toutefois à un autre niveau que le municipal», dit-il.