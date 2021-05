Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 29 mai:

«La brèche»

Documentaire du Bureau d’enquête de Québecor se penchant sur le géant chinois Huawei qui tient les agences de sécurité canadiennes en alerte en raison du possible espionnage sur son réseau cellulaire. Vie privée, emploi et démocratie sont donc au coeur des préoccupations.

En tout temps sur Club illico.

«Hommes en noir»

Comme des extraterrestres de son installés sur la Terre, il faut les surveiller de près. Cette mission a été confiée aux agents secrets Jay et Kay qui disposent de puissantes armes. Premier volet de la franchise comique avec le drôle de duo formé de Will Smith et Tommy Lee Jones.

Samedi, 16 h 03, TVA.

«Hitch»

Conseillant les hommes en matière de séduction, mais ne croyant pas pour autant en l’amour, un entremetteur professionnel est pris au dépourvu quand son coeur se met à battre pour une jeune journaliste. Will Smith et Eva Mendes tiennent le haut de l’affiche de ce film romantique.

Samedi, 18 h 30, Noovo.

«Canadien vs Leafs»

Pour la première fois depuis longtemps, il y aura du hockey devant des partisans au Centre Bell. Le Canadien tentera d’éviter à nouveau l’élimination, cette fois en forçant la tenue d’un septième et ultime match face à Auston Matthews et sa bande.

Samedi, 19 h 30, TVA Sports.

«Carter»

Début de la deuxième saison de la série canadienne dans laquelle Jerry O’Connell défend le rôle-titre, celui d’un acteur aidant son ami policier à résoudre des crimes. Nouvel enquêteur, il doit retrouver une femme disparue et ainsi gagner la confiance de son supérieur. Diffusion de deux épisodes.

Samedi, 19 h, VRAK.

«Madame Lebrun»

Le dernier épisode de la quatrième saison (la cinquième a été confirmée) de la sitcom amène de l’inquiétude chez Germaine (Benoît Brière). Elle apprend que Carole (Sylvie Moreau) souhaite quitter le domicile et, pire encore, devenir religieuse. Heureusement, Germaine sait comment la faire changer d’idée.

Samedi, 21 h, Canal D.

«Exposciences: finale mondiale»

Participer à la grande compétition Expo-Science se révèle très stressant pour neuf étudiants provenant d’un peu partout sur la planète. Non seulement doivent-ils composer avec des rivalités, mais ils sont forcés de négocier avec des échecs et de vives émotions. On les suit dans leur quête.

Samedi, 21 h, ICI Explora.