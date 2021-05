Redécouvrir (enfin !) 10 terrasses mignonnes du Vieux-Montréal

Les parasols vont se déployer, les serveurs accourir, les clients trinquer : ça y est, les restaurants ont l’autorisation d’ouvrir leurs terrasses. On serait fou de ne pas en profiter, en attendant l’ouverture prochaine des salles à manger, pour enfin fêter les beaux jours et un début de liberté. Voici 10 merveilleuses terrasses du Vieux-Montréal pour redécouvrir ce quartier historique qu’on avait un peu oublié.

1. Restaurant-terrasse Place D’Armes

Photo courtoisie

De jour ou de soir, la terrasse de cet immeuble centenaire est un endroit unique, offrant une vue magnifique sur les environs ainsi que des cocktails rafraîchissants, comme le mojito aux framboises. La terrasse partiellement couverte permet de passer un bon moment, peu importe la température.

55, rue Saint-Jacques Ouest

terrasseplacedarmes.com

2. Lov

Photo courtoisie

Le restaurant Lov vous accueille en terrasse dans sa succursale du Vieux-Montréal, avec une cuisine végane, savoureuse et responsable. Découvrez des plats colorés et gourmands et des smoothies rafraîchissants, faits à partir d’ingrédients sains, pour soi et la planète.

464, rue McGill

lov.com

3. Bevo Bar + Pizzeria

Photo courtoisie

Reconnu pour ses pizzas au four à bois, l’endroit offre une cuisine italienne décontractée, des cocktails originaux et une ambiance animée. La terrasse extérieure couverte donnant sur la rue piétonne demeure accessible, beau temps mauvais temps.

410, rue Saint-Vincent

bevopizza.com

4. Modavie

Photo courtoisie

Ce bistro jazz à l’ambiance feutrée vous propose sa terrasse intime pour le souper et le brunch. Que ce soit pour son impressionnante cave à vin ou ses plats d’agneau (sa spécialité), c’est un incontournable de la belle saison.

1, rue Saint-Paul Ouest

modavie.com

5. Brasserie 701

Photo courtoisie

Inspirée des brasseries parisiennes, on vous accueille dans un décor chic à l’architecture grandiose et à l’ambiance animée. La terrasse extérieure offre une vue imprenable sur la basilique Notre-Dame et la place d’Armes.

701, côte de la Place-d’Armes

brasserie701.com

6. Vieux-Port Steakhouse

Photo courtoisie

La magnifique cour intérieure aux murs de pierre est un charmant refuge fleuri, à l’abri de la chaleur et du chaos de la ville. C’est l’endroit idéal pour déguster steak et homard, prendre un verre ou bruncher. Puisque la terrasse est chauffée, on peut en profiter même les jours plus froids.

39, rue Saint-Paul Est

vieuxportsteakhouse.com

7. Taverne Gaspar

Photo courtoisie

Situé dans un ancien entrepôt du 19e siècle, le bar est un lieu à l’atmosphère unique, servant des plats gastronomiques de style pub. Sa grande terrasse donne sur la rue de la Commune, avec vue sur le Vieux-Port.

89, rue de la Commune Est

tavernegaspar.com

8. Fleurs et cadeaux

Photo courtoisie

Intrigant snack-bar japonais, l’endroit offre au menu de fascinants chirashis sushis, du grill japonais et toute une panoplie de sakés et de vins japonais d’importation privée. Sa petite terrasse, à l’ambiance musicale unique et recherchée, vous accueille sans réservation.

1002, rue Saint-Urbain

fleursetcadeaux.com

9. Catrina

Photo courtoisie

Ici, on découvre un menu festif tout en fraîcheur, inspiré de la tradition mexicaine. Ceviche, homard, crevettes, salade de cactus, brisket de bœuf, poulet frit, ils sont servis sur plateaux à partager en famille, sans oublier les cocktails colorés !

117, rue de la Commune Ouest

restaurantlacatrina.ca

10. Kyo Bar Japonais

Photo courtoisie

Le lieu de prédilection pour les amateurs de cuisine japonaise pour la variété de boîtes bento, les sushis frais et sa grande sélection de sakés. Grâce à la terrasse extérieure, les clients peuvent déguster sushis et saké en profitant de l’animation du Vieux-Montréal.

711, côte de la Place-d’Armes

kyobar.com