Six mois de prison pour avoir blessé sa conjointe avec une bouteille de bière

Un homme de Gatineau devra passer les six prochains mois en prison pour avoir blessé sa conjointe en lui lançant une bouteille de bière lors d’une dispute conjugale.

La victime de Sébastien Joanisse, 35 ans, a eu les ligaments d’un pied coupés par des fragments de verre lors de cette altercation survenue le 18 juin 2016. La femme garde encore aujourd’hui des séquelles psychologiques et physiques de cet événement. Entre autres, elle peine à marcher ou à conduire son véhicule plus de 30 minutes consécutives en raison de cette blessure.

Aussi, après que la relation houleuse du couple eût pris fin, Joanisse a continué à harceler son ex-conjointe, communiquant notamment avec elle à quelque 85 reprises le 31 mai 2018. Pour ces gestes, il s’est vu imposer une peine d’incarcération supplémentaire de 15 jours, à laquelle s’ajoute une période d’emprisonnement identique pour avoir omis de se conformer à trois reprises à une ordonnance de couvre-feu.

«L’accusé a refusé de reconnaître sa responsabilité en mettant la faute sur la victime», a déclaré le juge Mark Philippe lors du prononcé de la sentence, vendredi.

Le magistrat a donc tranché entre la suggestion de l’avocate de la défense, Me Mélina Cham, qui proposait une peine de trois à cinq mois d’emprisonnement, et celle de la procureure de la Couronne responsable du dossier, Me Sarah-Amélie Perry-Fournier, qui jugeait qu’une sentence de 24 mois était plus appropriée.

Sébastien Joanisse devra aussi fournir un échantillon d’ADN et se soumettre à une période de probation de deux ans à sa sortie de prison.