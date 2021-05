Sri Lanka: une plage polluée par des tonnes de plastique provenant d'un navire en feu

Colombo | La Marine sri-lankaise était mobilisée vendredi pour nettoyer une plage de l'île polluée par des tonnes de granulés plastiques provenant d'un porte-conteneurs en feu depuis neuf jours au large de Colombo, malgré les efforts déployés pour sauver le navire et éviter une marée noire.

Une impressionnante fumée noire et toxique enveloppait toujours le MV X-Press Pearl, porte-conteneurs immatriculé à Singapour, qui menace de se briser et de provoquer une catastrophe environnementale en déversant des centaines de tonnes de fioul dans l'Océan indien.

Des experts en sauvetage de la société néerlandaise Smit se sont joints jeudi aux efforts déployés par des garde-côtes indiens et les autorités locales pour tenter de sauver le navire qui brûle depuis le 20 mai, et sa cargaison de 1500 conteneurs chargés notamment de 25 tonnes d'acide nitrique et certaines quantités d'éthanol.

Selon les autorités, le navire transportait également au moins 28 conteneurs pleins de ces granulés de polyéthylène dont huit sont tombés à l'eau. Cette matière plastique était destinée à l'industrie de l'emballage sri-lankaise.

Les bulldozers et la Marine sri-lankaise ont été mobilisés pour nettoyer la plage de Negombo polluée par des tonnes de ces granulés mélangés à du pétrole brûlé et autres débris rejetés par la mer en provenance du navire.

L'incendie a fragilisé la structure du navire de 186 mètres de long qui pourrait se briser et se vider de son pétrole, a indiqué l'Autorité de protection de l'environnement marin (MEPA) du Sri Lanka.

Le navire, ancré au large du port de Colombo, transporte en outre 278 tonnes de fioul de soute et 50 tonnes de gazole marin, selon Dharshani Lahandapura, la présidente de la MEPA.

Située à 40 kilomètres au nord de la capitale, Negombo, région de pêche, est menacée par une potentielle marée noire et sa plage, haut lieu du tourisme du pays, est désormais interdite au public.

Selon le vice-amiral Nishantha Ulugetenne de la Marine du Sri Lanka, plusieurs jours de lutte seront encore nécessaires avant de venir à bout de l'incendie et ce, même si les conditions météo s'améliorent.

Le porte-conteneurs faisait route vers Colombo en provenance l'Etat indien du Gujarat, lorsque le feu s'est déclaré à 14 km au large des côtes du Sri Lanka. Il aurait pris dans un conteneur d'acide nitrique, a expliqué Mme Lahandapura.

Les autorités enquêtent sur les circonstances entourant des fuites d'acide nitrique que l'équipage aurait remarquées avant même d'entrer dans les eaux sri-lankaises.

En septembre de l'année dernière, le pétrolier New Diamond avait brûlé pendant tout une semaine au large de la côte orientale du Sri Lanka après une explosion dans la salle des machines qui a tué un membre d'équipage. Une marée noire de 40 kilomètres de long s'en était suivie. Le Sri Lanka a exigé des propriétaires du supertanker 17 millions de dollars pour régler les frais de nettoyage.