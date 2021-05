Traverse Forestville-Rimouski: des élus ne baissent pas les bras pour un retour du CNM Évolution

Les élus de l’Est-du-Québec tentent de s’organiser pour trouver une aide d’urgence de 100 000 $ qui permettrait au traversier CNM Évolution, qui relie Rimouski et Forestville, de démarrer la prochaine saison.

• À lire aussi: De nouvelles images des survivants de la tragédie de L'Empress of Ireland

• À lire aussi: Rimouski et Forestville privés de traversier pour l’été

• À lire aussi: Restauration: le défi colossal du recrutement à Rimouski

Mercredi on apprenait que le propriétaire du navire avait pris la décision de rester amarrée au port cet été pour éviter de naviguer à perte pour une deuxième année consécutive.

Si le CNM Évolution reste à quai pour la prochaine saison estivale, l’industrie touristique de la Côte-Nord pourrait en prendre un coup. Le catamaran transporte annuellement près de 40 000 passagers et entre 15 000 et 20 000 véhicules entre les deux rives.

«L’accessibilité est toujours un enjeu majeur, alors si on perd un joueur, c’est certain que ce ne peut pas être positif», a mentionné le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Paul Lavoie.

«Ça permettait aussi à ces 40 000 personnes-là de voir la municipalité de Forestville sous un autre jour que de simplement passer par la toute 138», a-t-il ajouté.

De son côté, le député péquiste Martin Ouellet croit qu’on n’en serait pas là si le gouvernement avait déposé comme prévu son rapport sur l’optimisation des traverses sur le fleuve Saint-Laurent.

«On a milité pour des sommes pour l’Héritage, on l’a réglé. On a encore des problèmes du côté du F-A Gauthier, on a besoin de prévisibilité. Alors ce rapport va nous aider à trouver la meilleure solution, qui est le meilleur opérateur pour cette traverse. Et c’est sûr que les gens des deux rives l’attendent de pied ferme pour savoir de quelle façon la région va tirer son épingle du jeu», a souligné le député.

Pour ajouter de la pression, tous les maires des villes-centres et les préfets du Bas-Saint-Laurent ont entériné une résolution demandant l’aide de Québec pour dénouer l’impasse. «On voit vraiment l’importance que tous accordent à avoir des liens nord-sud positionnés de façon stratégique. Tout ne peut pas passer par Matane ou par Rivière-du-Loup. Trois-Pistoles est important, Rimouski est important. Et ce doit être une stratégie globale qui implique le gouvernement», a rappelé le maire de Rimouski, Marc Parent.

La mairesse de Forestville a affirmé qu’elle continuait de travailler sur le dossier et avait bon espoir d’obtenir l’aide d’urgence demandée par le propriétaire.