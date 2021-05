Trois-Rivières: plus de 35 millions$ pour moderniser la salle J.-Antonio-Thompson

La salle de spectacle J.-Antonio-Thompson située au centre-ville de Trois-Rivières, véritable joyau patrimonial, sera remise à neuf pour 36,6 millions$.

Les gouvernements du Québec et du Canada vont contribuer à hauteur de 20 millions$ et la Ville assumera le reste, a-t-on appris par communiqué, vendredi.

«C'est un investissement qui fera bien des gagnants, à commencer par le patrimoine», a estimé la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. La construction de l'ancien Théâtre Capitol au centre-ville remonte à 1927, et l’édifice avait été retapé en 1987.

À l'ordre du jour de cette nouvelle cure de jeunesse figurent l'agrandissement de l'aire d'accueil, de la billetterie et du foyer, et le remplacement d'une centaine de sièges pour offrir une meilleure vue. Ce sera la même chose pour les loges.

«On va moderniser la salle. On parle de la faire entrer dans l'ère technologique. On va ajouter des sièges et agrandir certaines aires», a résumé le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne.

Un concours d'architecture sera aussi lancé par la ville. «Ce sera différent au niveau de l'aspect extérieur. Par contre, l'aspect intérieur ne sera pas touché. On va garder le même format de théâtre à l'italienne», a indiqué le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Le milieu de la culture a applaudi cette annonce: «Nous ici à Trois-Rivières on rayonne fort. La province va être contente, la région est exceptionnelle. On continue dans la même lignée», s’est enthousiasmée Stella Montreuil, présidente de Culture Trois-Rivières.

La restauration sera lancée en 2023 et la salle Thompson devra alors être fermée jusqu'en 2025.