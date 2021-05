Un coin tranquille – 2e partie: Frissons garantis

Il y a trois ans, l’acteur et réalisateur John Krasinski avait signé un des succès surprise de 2018 au box-office en lançant Un coin tranquille, un film d’horreur d’une redoutable efficacité mettant en scène une famille qui doit vivre dans le silence pour échapper aux griffes de mystérieuses créatures. Très attendue, la suite de son thriller livre la marchandise, même si l’effet de nouveauté s’est estompé.

L’action d’Un coin tranquille – 2e partie reprend exactement là où le premier film nous a laissés, mais John Krasinski a eu la bonne idée d’ouvrir son film avec un retour en arrière visant à nous faire revivre le premier jour où les monstres dotés d’une ouïe très développée sont apparus sur Terre.

C’est donc arrivé par une belle journée d’été, alors que Lee (Krasinski) et Evelyn (Emily Blunt) assistent à une partie de baseball de leur fils, Marcus (Noah Jupe), en compagnie de leur fille sourde, Regan (excellente Millicent Simmonds). Soudainement, une boule de feu et un nuage de fumée apparaissent dans le ciel.

La panique s’installe et la petite ville est rapidement prise d’assaut par ces créatures venues d’on ne sait où et qui chassent au son. Spectaculaire à souhait, cette scène d’ouverture en met plein la vue et nous replonge rapidement dans l’univers post-apocalyptique mis en place par Krasinski.

Haletant

Après cette introduction explosive, le film nous ramène au jour 474 de la catastrophe, alors qu’Evelyn continue de lutter pour sa survie – et celle de ses deux enfants et son bébé – à la suite de la mort de Lee. En entendant une chanson à la radio, Regan devine qu’il s’agit d’un message codé provenant d’un groupe de survivants ayant trouvé refuge sur une île. Dans l’espoir de trouver un endroit sécuritaire pour sa famille, elle décidera de partir seule à leur recherche.

Depuis le début de la pandémie, le studio Paramount a repoussé à plusieurs reprises la sortie d’Un coin tranquille – 2e partie parce qu’il tenait mordicus à le sortir en salle. En visionnant le film sur grand écran, on comprend très bien pourquoi.

Jouant habilement avec les effets visuels et sonores (notamment l’utilisation de silences quand on entre dans le point de vue du personnage de Regan), John Krasinski a conçu un thriller haletant qui se savourera certainement mieux dans une vraie salle de cinéma que dans son salon.

Même si l’intrigue du film demeure un peu mince et que certains revirements semblent faciles à deviner, Un coin tranquille – 2e partie procure son lot de frissons. Pourquoi bouder son plaisir ?

Un coin tranquille – 2e partie

★★★ 1/2

Un film de John Krasinski

Avec Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe et Cillian Murphy.