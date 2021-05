Un homme de 85 ans de Saint-Georges-de-Clarenceville, en Montérégie, a été retrouvé en Ontario, vendredi, 24 heures après avoir été porté disparu.

La Sûreté du Québec n’a pas donné plus de détails, notamment sur le lieu exact où Roland L’Heureux se trouvait dans la province voisine. On a toutefois indiqué qu’il est «sain et sauf», comme le veut la formule consacrée.