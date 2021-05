Une école secondaire fait le bonheur de ses finissants

Lancer de mortiers et cris de célébration : après une année difficile pour les élèves du secondaire, une douce surprise attendait les finissants d’une école de Montréal pour souligner la fin de leur parcours scolaire, malgré la pandémie.

À l’extérieur de l’école secondaire La Voie, dans le quartier de Côte-des-Neiges, à Montréal, les finissants étaient fébriles vendredi dans leurs beaux habits, impatients de voir ce que l’école leur avait préparé pour souligner la fin d’une autre année atypique.

« On est vraiment contents. Au moins on a quelque chose cette année, souligne Tharsan, 17 ans, dans son chic costume bleu foncé. L’année passée, les cinquièmes secondaires n’ont rien eu. »

Malgré les mesures strictes les forçant à demeurer par bulle-classe dès leur entrée dans l’école, l’ambiance était à la fête pour la plupart des finissants, qui accueillaient leurs amis avec des cris de célébration, eux qui ont suivi une bonne partie de leurs cours en ligne.

Photo Pierre-Paul Poulin

« C’est une belle surprise. Je croyais qu’on n’allait pas avoir de célébration du tout », explique Katrina, 17 ans, heureuse.

Malgré l’effervescence générale, quelques élèves avaient la mine basse avant d’entrer, dépités de ne pas avoir le bal plus classique dont ils rêvaient.

« On la regarde partir... et c’est tout. On ne la verra pas en toge », a laissé tomber une maman déçue de ne pouvoir assister à la remise des diplômes qu’en virtuel.

Mais l’école n’a pas chômé pour offrir à ses finissants un évènement à la hauteur, organisé en quelques semaines à peine.

Des étoiles dans les yeux

Remise des diplômes, signature de l’album, photomaton féérique et projection de vidéos émotives : les élèves sont sortis de leur bal avec des étoiles plein les yeux et une rose à la main.

« Ç’a dépassé mes attentes », s’est exclamée Sarah Sabir, 17 ans.

Photo Pierre-Paul Poulin

Pour l’occasion, chaque classe était aménagée sous des thèmes plus créatifs les uns que les autres. Et dans les couloirs, les photos des finissants étaient à l’honneur.

« C’est difficile d’organiser quelque chose avec toutes les restrictions. Il y a des écoles qui ont juste abandonné le projet, explique Myriam Lusignan, technicienne en loisir à l’école La Voie. On a mis le paquet. Ça n’a pas été une année facile, donc on voulait les gâter. »

Cet évènement aura mis un baume sur une fin de secondaire agitée, ont soutenu plusieurs élèves. Myriam Lusignan invite d’ailleurs les autres écoles à faire de même.

« Ils le méritent tellement », lance-t-elle.