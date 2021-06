HÉTU, Robert



À Repentigny, le 10 avril 2021, est décédé M. Robert Hétu.Il laisse dans le deuil Colette mère de ses enfants Richard (Hélène), et Christian (Nicole), ses petits-enfants Alexime, Audrée-Anne, Isabelle, Benjamin, ses soeurs Thérèse (feu Jacques), Germaine (feu Gabriel), Albertine, Lucille (Claude), Jeanine (feu Maurice), Irène, Monique, son frère André (Geneviève), sa belle-soeur Jeannine Roy (feu Jean-Paul), son amie Huguette, neveux et nièces ainsi que de très nombreux ami(e)s.La famille tient à remercier spécialement le personnel du CUMF Claude-David pour les soins et soutien prodigués ainsi que tous ceux qui lui ont consacré du temps dans la dernière année.Une célébration aura lieu dans l'intimité de la famille à l'église de St-Sulpice, suivie de l'inhumation.