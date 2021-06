VILLENEUVE, Anne-Marie



À Laval, le 24 mai 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Anne-Marie Villeneuve, conjointe de Monsieur Michel Tellier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses beaux-enfants Martial et Mylène, ses petits-enfants Mylie et Mychèle, ses frères et soeurs l'Abbé Florent Villeneuve, Agathe (Jean-Pierre), Édith (Romain), Claude (Réjeanne), Nicole (Roland), Rémi (France), Soeur Denise Villeneuve, Ghislaine (Raymond), Louisette et Lorraine (Joseph), ses belles-soeurs Claudette, Pierrette, Paule-Andrée, Marcelle, feu Francine, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement, une cérémonie aura lieu ultérieurement.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec en souvenir de Anne-Marie.