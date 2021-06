VALENTI, Giovanni "Johnny"



Nous avons la peine immense de vous annoncer le décès de M. Giovanni "Johnny" Valenti, le 22 mai 2021, à l'Hôpital de Saint-Jérôme.Il laisse dans le deuil sa conjointe Madeleine Wilscam, ses enfants Maria Elena, Nancie (Eric Faucher), Nathalie et Guido, le fils de Madeleine: Sylvain Narbonne (Mélanie Clermont), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Lucia et Yolanda (Victor Dattilia), ainsi que neveux, nièces, parents, amis et tous ses amis musiciens.À sa demande, la famille se recueil-lera en tout intimité.Il reposera au Cimetière de Saint-Jérôme.