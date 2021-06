CLOUTIER, Gilberte

(Desjardins)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Gilberte Cloutier (Desjardins), le 17 mai 2021 à l'âge de 82 ans, des suites de la maladie d'Alzheimer, qu'elle redoutait tant.Fille de feu Marie Frenette et feu Hervé Cloutier, elle laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Marc-André Larose), Marie-Claude (Guy Ouellette) et Frédéric (Veronique Iezzoni); ses petits-enfants: Philippe, Mathilde, Catherine, Simon, Etienne, Laurence et Béatrice; le père de ses enfants feu André Desjardins; ses frères et soeurs: feu Rolande, feu Leopold, feu Maurice, Jean-Marc, Louisette, Ronald, feu Fernand, Jocelyne, Gaétan et Guy ainsi que ses belles-soeurs, neveux, nièces et amis.Originaire du Lac-Mégantic, elle a vécu surtout à Repentigny et y a travaillé comme infirmière. Gilberte était une femme d'action, travaillante, exigeante et sociable. Elle a su nous transmettre ses valeurs d'éducation et de persévérance. Elle aimait la culture et la bonne cuisine, sans oublier sa passion des voyages qui l'a amenée autour du monde.Une cérémonie commémorative au salon funéraire se tiendra au début juin, en groupe restreint, en raison des mesures sanitaires (pour demander une place gc@groupeabi.com).En sa mémoire, la famille vous invite à faire un don à la Société Alzheimer de Montréal.