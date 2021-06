LAVIGNE, Raymond

À Laval, le 7 mai 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé Raymond Lavigne, époux de feu Roxane Lemieux.



Il laisse dans le deuil, ses enfants: Marie Claude et Christian (Sylvie); ses petits-enfants: Francis (Stéphanie), Marie Pier (Jason), Alexis (Ariane) et Charlie; ses arrière-petits-enfants; Maxim, Loïc, Nathan, Thalia et Clara.



Il laisse également dans le deuil, son frère Roger (Annette) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.



La famille désire témoigner sa reconnaissance aux membres du personnel de l'Hôpital de la Cité de la Santé de Laval pour leur dévouement, la qualité des services reçus ainsi que les soins prodigués.



En raison des circonstances sanitaires actuelles et afin de protéger tous et chacun, le nombre de visiteurs est limité à 25 (avec rotation).



La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est à Montréal







le dimanche 13 juin 2021, de 15h à 17h, suivra une cérémonie en la chapelle du complexe afin de lui rendre un dernier hommage.



Une diffusion vidéo en direct sera disponible pour ceux et celles qui souhaiteraient assister à la cérémonie à distance en cliquant le bouton "Captation des Rituels".



Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à un organisme de votre choix.