COMTOIS, Gilbert



À Granby, le 19 mai 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gilbert Comtois, époux de Mme Diane St-Jacques, demeurant à Granby.Outre son épouse Diane, il laisse dans le deuil ses enfants : Martin, Patrice (Danièle Beauregard), Stéphane (Nathalie Proulx), Caroline (Nicolas Pelletier), Véronique (Tommy Vachon), ses petits-enfants: Pascale, Guillaume, Clara, Jérémy, Méghane et Victoria, ses frères et soeur Louise, Pierre (Joëlle), Paul (Francine) et Jean (Lise) et plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.www.lesieur.ca - info@lesieur.caAfin de respecter les dernières volontés de M. Gilbert Comtois, il n'y aura pas d'exposition.Une cérémonie privée se tiendra au cours de l'été tel qu'il avait demandé.Vous pouvez laisser vos messages de condoléances via l'avis de décès sur notre site internet au :