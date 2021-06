AUBÉ, René



À Châteauguay, le 12 mai 2021 à l'âge de 83 ans, est décédé M. René Aubé, époux de Margo Aubé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Richard (feu Christine), Anne et Nathalie (Jose), ses petits-enfants : Pamela, Samuel (Erika), Simon, Sébastien, Jonathan, Frédérik, Alex-Ann et India ainsi que son arrière-petit-fils Zack.Il laisse également ses belles-soeurs : Nicole (Yvon), Monique (feu Roland) et Rita (feu Yves), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.En raison de la pandémie, les funérailles devront être célébrées en vertu des règles sanitaires au moment de la date choisie.La famille sera présente samedi le 19 juin 2021 de 9h30 à midi et de 13h à 15h au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles seront célébrées en 15h en la chapelle du salon funéraire.