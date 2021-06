SAVARIA, née COLLIN

Marie-Ange



Né à St-Bruno-de-Montarville, demeurant à Chambly, le 14 mai 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marie-Ange Collin Savaria, épouse de feu de M. Maurice Savaria.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (feu Suzanne Levasseur), Manon et Lucie (Bruno Cusson), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Solange (Jacques Picottain), ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs autres parents et amies.Les funérailles ont lieu en l'église de St-Joseph de Chambly, 164 rue Martel, sur invitation, le samedi 5 juin 2021 à 11h.