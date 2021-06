BEAUSÉJOUR, Rostand



M. Rostand Beauséjour est décédé paisiblement à Saint-Jérôme le 21 mai 2021 à l'âge de 94 ans, 6 mois et 19 jours. Fils de feu Joseph Albert Beauséjour et feu Gratia Blondin, époux de feu Geraldine Bourgoing (feu Gérard Bourgoing et feu Marie-Louise Côté), il laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Normand Paradis), Nicole (Rayner Röhreke) et Jean (Jacinthe Langlois), ses petits-enfants, Marc-Édouard et Ariane Paradis, Jérôme, Dion, Nikolay et Tadjo Röhreke et Sarah et Jules Beauséjour, ses arrière-petits-enfants, Neo-Maël Röhreke, William et Florence Beauséjour et Emrick et Axelle St-Onge, ses belles-soeurs Paulyn Trudeau (feu Guy Beauséjour) et Louise Cormier (feu Gilles Beauséjour), ses neveux et nièces Beauséjour et des cousins et cousines.Rostand a mené une longue et belle vie couronnée de succès professionnel en tant que courtier en assurances. C'était un amoureux de la vie, un homme énergique à l'esprit vif, au charme et à l'humour indéniables, un athlète enthousiaste. Fervent Jérômien, il s'est impliqué et a dirigé de nombreux organismes caritatifs, sportifs et professionnels.La famille remercie le Dr Pierre Noël et le personnel du CHSLD de St-Jérôme dont les soins attentifs ont allégé ses derniers jours. Il nous manquera beaucoup.En sa mémoire, un don à la Maison de soins palliatifs de la Rivière du Nord, 385, Lebeau, Saint-Jérôme J7Y 2M8 serait grandement apprécié.Une cérémonie de commémoration se tiendra à une date ultérieure.