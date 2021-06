MÉNARD, Gilles, prêtre



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de l'Abbé Gilles Ménard survenu le 24 novembre 2020. Né à St-Rémi le 19 décembre 1940 de feu Yvan Ménard et de feu Madeleine Boisjoli, il était le frère de: Claude, feu Michel (Micheline Paquin), feu Robert (Andrée Lessard), feu Gisèle (feu François Grisé), Yvette (Gérald Bourret), Claire (Matthieu Lavallée). Il laisse aussi ses neveux et nièces Marie-France, Marie-Chantal, Isabelle, Véronique, Alexandre, Marie-Andrée, Daniel, David, François-Xavier, Geneviève et ses dix-sept arrière-neveux et nièces ainsi que nombreux parents, amis et collègues du diocèse St-Jean-Longueuil.De 1966 à 2020, il oeuvra à la Cathédrale de St-Jean et dans plusieurs paroisses telles que Varennes, L'Acadie, Chambly et Longueuil ainsi que dans des écoles de St-Jean. Il fut également dévoué à l'infirmerie des Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie et à l'Hôpital Charles LeMoyne de Longueuil.Le service religieux en présence des cendres sera célébré par Mgr Claude Hamelin, évêque de St-Jean-Longueuil, le samedi 5 juin 2021 à 14h00 en l'église de St-Rémi. Pandémie oblige, seuls les gens ayant une invitation pourront assister au service. La cérémonie sera diffusée sur internet à l'adresse suivante :https://www.dsjl.org/fr/index.sncVos condoléances peuvent se traduire par un don pour la recherche sur le cancer.Nous remercions le personnel des Soins palliatifs du Centre Champlain de Brossard pour les bons soins prodigués.