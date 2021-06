GOSSELIN, Robert



À Châteauguay, le 24 mai 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Robert Gosselin, époux en premières noces de feu Élisa Mercier et en secondes noces de Denise Carrier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claude, Danielle et Sylvie (Denis), sa belle-fille Guylaine (Alain), ses petits-enfants Evelyne (Gabriele), David (Valénie), Thierry (Sandra) et Stéphanie (Étienne), ses cinq arrière-petits-enfants : Océanne, Zoé, Izaac, Chloé et Ézékiel ainsi que plusieurs parents et amis.Merci à l'équipe soignante de l'Unité de transition de l'Hôpital Anna-Laberge.Au lieu de fleurs, un don à l'Association Pulmonaire du Québec serait apprécié en la mémoire de Robert Gosselin.Vu les restrictions en lien avec la Covid-19, les services se feront sous invitations seulement.