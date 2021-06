COURNOYER

Paul-Eugène, CSV



Le frère Paul-Eugène Cournoyer, Clerc de Saint-Viateur, est décédé au Centre Champagneur de Joliette, le 26 mai 2021, à l'âge de 92 ans, dans sa 73e année de profession religieuse.Né à Saint-Ignace-de-Loyola, le 3 juin 1928, le frère Cournoyer a prononcé ses premiers voeux, le 6 janvier 1949.Après sa profession religieuse, le frère Cournoyer a été professeur et éducateur auprès des jeunes pendant une vingtaine d'années. Il enseignera tour à tour à Sept-Îles, Lauzon, Luceville, Sully, Nazareth et Ste-Luce. En 1969, il étudiera en arts et montera un atelier de céramique et y dispensera des cours aux adultes. Puis en 1978, il entamera une trentaine d'années dans des services communautaires comme comptable, économe local et procureur, principalement à la résidence Saint-Laurent à Montréal sauf de 1989 à 1992 où il sera réceptionniste au Collège Bourget de Rigaud. En 2012, il a rejoint notre infirmerie de Joliette où il vient de décéder.Outre sa famille religieuse, le frère Cournoyer laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces.En raison des circonstances, les funérailles du frère Paul-Eugène Cournoyer seront célébrées dans l'intimité et ses cendres déposées au cimetière de la Congrégation, à Joliette.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE DE LANAUDIÈRE