DEMERS, Gilles



À Boucherville, le 26 mai 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilles Demers, retraité de C.E.C.M., époux de madame Jocelyne Houde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée, Benoit (Nathalie Licatese), Anne-Marie (Eric Toulouse), ses petits-enfants Emie, Noémie, Jérémie, Lili-Rose, Vincent et son arrière-petite-fille Rafaëlle, ses frères André, Michel, Yvon, feu Serge et sa soeur Lise ainsi que leur conjoint, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 5 juin de 11h à 15h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 / Téléc.: (450) 655-0941Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 15h30 en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville, et de là au cimetière de Boucherville.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 25 personnes maximum, le port du masque est obligatoire.En témoignages de sympathie un don serait apprécié à la Fondation Héma-Québec.