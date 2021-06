Hagen, Stefan Rolf

À l'âge de 55 ans, entouré de sa tendre épouse et âme soeur Nadia (Cesari), de son fils bien-aimé Kyle et de sa soeur chérie Christina (Cash), Stefan est décédé le vendredi 21 mai 2021. Stefan était le fils toujours attentionné de Mme Lieselotte Luise Laufer et M. Horst Hagen (Jutta). Il laisse également derrière lui ses chers beaux-enfants Jeremy & Brittni (Martin), sa merveilleuse belle-famille Cesari, sa grande famille canadienne et allemande Hagen, ses nombreux neveux et nièces, cousins, tantes, oncles, ainsi que de nombreux proches parents, voisins extraordinaires, bons amis et collègues de travail.Stefan est né à Montréal le 20 février 1966 et a grandi à DDO. Rejoignant l'entreprise familiale Nature Pet Center il y a 35 ans, généreusement soutenu par son père Horst, il a rapidement mis son talent créatif et ses compétences relationnelles à profit pour devenir président aux côtés de sa soeur Christine. Ce n'est qu'après sa famille, ses amis et son travail qu'il a trouvé du temps pour ses passions pour le hockey, les voitures et les motos. Grâce à sa passion et à son dévouement paternel, son jeune fils Kyle a suivi ses traces, maintenant un gardien de but midget AAA sur le point de se joindre à une équipe junior majeure à l'âge de 16 ans. Kyle sera toujours sa fierté et sa joie et c'est d'en-haut que Stef regardera les espoirs et les rêves de son fils.S'il y a une leçon que nous tirons de cette belle âme, c'est comment être un mari et un ami fidèle incroyable qui chérissait sa relation, un frère qui partageait un lien indéfectible avec sa soeur, un fier père dévoué et un fils qui aimait beaucoup. Quelles que soient les batailles auxquelles il a été confronté, son sourire et son humour pouvaient illuminer la pièce et son attitude positive rayonnera à tout jamais sur les personnes qui l'aimaient. Tout ce que Stefan a touché, il l'a rendu plus beau. Il a vécu la vie au maximum sans limites. Stefan manquera à tant de personnes qui étaient assez chanceuses pour vraiment le connaître.La famille tient à remercier le personnel exceptionnel du service d'oncologie de l'Hôpital Général du Lakeshore, le Dr V. Mandilaras, Elisa, Sabrina, le Dr Iancu, un merci sincère. À notre ange, infirmière et amie de toujours Josie El-Kahi, qui nous a soutenus au-dessus et au-delà. Aucun mot ne peut exprimer la gratitude que nous avons et vraiment démontré l'appréciation de tous les efforts de soutien et d'amour qui ont été donnés à Stefan. Dr Ferrario à l'HGJ, merci.Au lieu de fleurs, nous demandons que des dons soient faits au service d'oncologie de l'Hôpital Général du Lakeshore. Pour tout don gracieusement fait, veuillez l'indiquer à la mémoire de Stefan Rolf Hagen.