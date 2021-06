LESSARD, ANTOINE



Mercredi, le 19 mai 2021 est décédé, à Montréal, Antoine Lessard âgé de 55 ans. Travailleur dévoué et respecté, être rigoleur et coloré, homme exceptionnel et inoubliable.Il laisse dans le deuil, nous: sa famille reconstituée, ses collègues, ses amis, ses communautés.Les funérailles seront célébrées le dimanche 6 juin 2021 à 15h au complexe funéraireLes proches pourront arriver dès 13h.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité. Ainsi, seules les personnes qui auront été spécifiquement invitées pourront être présents.La cérémonie sera diffusée en direct sur:Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille en via l'avis de décès sur le site web de Magnus Poirier.