LAVALLÉE, Marc



À Châteauguay le 17 mai 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Marc Lavallée, époux de Liliane Berthelette, fils de feu Alfred Lavallée et Marie-Laure Perron.Outre son épouse Liliane, il laisse dans le deuil ses filles Francine (Denis), Manon (Jean-Daniel), Diane et son fils Gaétan (Andréa), ses petits-enfants Jonathan, Marc-André, Yannick, Sébastien, Maxime, Stéphanie et Samantha, leurs conjoints ainsi que 7 arrière-petits-enfants.Dû aux circonstances exceptionnelles, une cérémonie se tiendra à une date ultérieure sur invitation.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du Salon Funéraire.Pour ceux qui le désirent, un don peut être fait à la Société Alzheimer.