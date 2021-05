Arnold Chacon nommé Chargé d’affaires à l’ambassade américaine au Canada

Arnold Chacon a été nommé Chargé d’affaires par intérim de l’ambassade des États-Unis à Ottawa par le département d’État américain, vendredi.

Il remplace ainsi Katherine Brucker, qui était à ce poste depuis août 2020 et qui avait été nommée sous l’administration de l’ancien président américain Donald Trump.

Arnold Chacon est un diplomate de carrière qui assurait jusqu’à présent le poste de vice-président principal de l’Université de la Défense nationale. Il a également été directeur général du Service extérieur, directeur des ressources humaines ainsi qu’ambassadeur des États-Unis au Guatemala, a indiqué le secrétaire d’État américain Antony Blinken par voie de communiqué.

«La nomination de l’ambassadeur Chacon souligne le ferme engagement des États-Unis à l’égard du Canada et du peuple canadien», a affirmé le département d’État.

Plus haut diplomate au Canada en attendant la nomination d’un nouvel ambassadeur, M. Chacon se concentrera sur le renouvellement du partenariat entre les deux pays, aussi bien en ce qui concerne «le commerce, le changement climatique, la réponse et le rétablissement de la COVID-19, ainsi que les problèmes de sécurité mondiale et régionale».