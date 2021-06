COMTOIS, Cécile



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Cécile Comtois, survenu le 19 mai 2021, à l'âge de 75 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Jocelyn Myre.Elle laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Jean-Pierre) et Stéphanie (Martin), ses petits-enfants Marie-Pier, Marc-Olivier, William et Marie-Michèle, ses deux soeurs Claire et Monique (Robert), son frère André (Céline), son grand ami Robert Savard ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé., pour y assister veuillez consulter l'avis de décès sur le site internet de la Coopérative funéraire du Grand Montréal.avis-de-deces/cecile-comtois-198527/Nos sincères remerciements à la Dre Danielle Talbot ainsi qu'à toute l'équipe des soins palliatifs de La Cité de la santé de Laval pour leur travail exceptionnel.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.