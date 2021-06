DE SERRES, François



C'est à St-Jérôme, le 21 mai 2021, à l'âge de 70 ans, qu'est décédé François De Serres.Il était le fils de feu Roland De Serres et feu Thérèse Benoît.François laisse dans une grande peine sa conjointe Louise-Anne Clément, sa fille adorée Annie (Jean-François Dubé) et ses trois merveilleux petits-enfants Juliette, Alexis et Étienne.Cette grande peine est également partagée par ses soeurs Christiane (Guy), Josée (Michel) et Lorraine, de même que par son beau-frère Daniel, ses neveux, ses nièces et de très précieux amis.De François, chacun gardera précieusement en lui le doux souvenir de sa grande générosité, de sa douceur, de son écoute et de son grand amour de la nature.Une rencontre commémorative se tiendra ultérieurement et permettra alors de partager nos souvenirs de cet homme unique.