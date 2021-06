LEBEL, Monique



C'est à l'âge de 83 ans, le 3 mai dernier, que les multiples vies de notre maman se sont arrêtées après un séjour de 4 longues années au Centre Marguerite Adam de Beloeil.Avec toute ta dignité, ta détermination, ton courage, nous te remercions pour cette persévérance à t'être accrochée à la vie, peu importe les épreuves.Merci pour tout et maintenant, tu peux aller rejoindre ton époux, feu Robert Gagnon et ton fils, feu Gino Gagnon.Au revoir maman.Tes enfants, Hugues, Sylvie,Chantale et Nathalie Gagnon.Elle fut confiée au:www.salondemers.com