DUHAMEL, Monique

(née Dumontier)



Au CHSLD des Hauteurs à Ste-Adèle le 27 décembre 2020 à l'âge de 85 ans est décédée Monique Duhamel (née Dumontier).Originaire de Montréal, elle était la fille de Roland et Antoinette Dumontier. Elle a vécu toute sa vie adulte à Fabreville, Laval et était veuve de Jean Duhamel avec qui elle a eu trois fils.Ayant été précédée dans la mort par son fils aîné Guy Duhamel, elle laisse dans la peine ses fils Michel et Marc Duhamel, de nombreux petits-enfants, membres de la famille et amis.Une célébration de vie aura lieu lorsque les conditions permettront une réunion de famille et ses cendres seront enterrées en privé au côté de son mari au Cimetière de Fabreville.