FERGUSON, Réjane



Le vendredi 21 mai 2021, à l'Oasis de Paix de l'hôpital Marie-Clarac de Montréal, s'est paisiblement éteinte Madame Réjane Ferguson à l'âge de 86 ans.Femme de tête, femme de coeur et femme de conviction, elle a dédié sa vie à l'éducation et à l'enseignement.Toujours disponible et prête à aider sa famille et ses amis, elle a joué un rôle central dans la vie de plusieurs.Fière de son héritage écossais et de son histoire familiale, elle cultivait la mémoire de celles et de ceux qui l'ont précédée et partageait ce savoir aux plus jeunes. Elle faisait ainsi le pont entre les générations.Elle laisse dans le deuil sa soeur Mireille Blouin (née Ferguson), de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, de même que de multiples amis.(Paix à son âme en gaélique écossais)Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.En guise de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à la Société de recherche sur le cancer.