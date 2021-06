MORIN Pauline (née Bernier)



À Saint-Eustache, le 22 mai 2021, à l'âge de 87 ans est décédée Mme Pauline Bernier, épouse de feu M. Laurent Morin.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Richard (Nicole), Brigitte, Denis et Lynda, ses belles-filles France (Claude), Lucille et Marie (Jean-Charles), son filleul Gaétan, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Société de leucémie et lymphome du Canada.Elle fut confiée au complexe funéraire :