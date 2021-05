La Vache qui rit, une joyeuse centenaire

Même après 100 ans, La Vache qui rit n’a pas une ride. En un siècle, la marque est parvenue à survivre aux guerres, aux conflits politiques, aux changements de consommation et même à une pandémie.

Le fameux petit fromage en forme de triangle, qui est aujourd’hui présent dans le frigo des Canadiens, a vu le jour en 1921 du côté de la France.

Il a toutefois fallu patienter jusqu’en 1956 avant de voir La Vache qui rit en sol canadien. L’ensemble de la production (ou presque) pour le pays se fait, aujourd’hui, à Saint-Nicolas, dans l’usine de la Fromagerie Bergeron.

Mais avant d’aller plus loin, revenons à la naissance de cette marque emblématique française. Pourquoi le nom de La Vache qui rit ?

Blagueurs et précurseurs

Le géant Bel (La Vache qui rit, Babybel, Boursin) était initialement une fromagerie artisanale fondée en 1865 par Jules Bel. Ses deux fils, Henri et Léon, ont repris les rênes de l’entreprise une trentaine d’années après.

C’est à la suite de son service militaire, en 1921, que Léon Bel a découvert le fromage fondu. Il s’est alors inspiré d’un dessin humoristique dessiné sur des véhicules militaires pour développer l’image de La Vache qui rit.

Pied de nez à l’Allemagne

Le nom fut inspiré de l’emblème de son unité militaire, un bœuf hilare, surnommé Wachkyrie en référence à La Walkyrie, l’opéra de Wagner.

« C’était un peu un pied de nez aux Allemands qui adoraient l’opéra de Wagner », relate Cristine Laforest, DG pour le Groupe Bel au Canada.

« En 1924, nous avons été les premiers à offrir un fromage en portions au monde, renchérit Marie-Ève Robert, vice-présidente marketing. En 1921, nous offrions le premier fromage fondu mis dans un contenant. [...] Nous étions aussi la première entreprise à donner un visage à un produit ».

Photo courtoisie

Aujourd’hui, selon le Groupe Bel qui a enregistré un chiffre d’affaires de 3,46 milliards d’euros en 2020 (environ 5 milliards de dollars canadiens), La Vache qui rit est « la quatrième marque de fromage fondu en importance dans le monde ».

Environ 10 millions de portions seraient vendues chaque jour dans 120 pays. Au Canada, l’entreprise avance que « 355 portions sont consommées à la minute » et au Québec, ce sont « 125 portions » toutes les 60 secondes.

Présent au Canada depuis plus de 60 ans, c’est depuis 2007 que le Groupe Bel produit La Vache qui rit au Québec avec la Fromagerie Bergeron. L’entreprise a aussi un partenariat avec Agropur pour la production de sa marque Boursin.

Photo courtoisie

À l’été 2020, la société européenne a également ouvert sa première usine de production à Sorel-Tracy pour livrer tous ses Mini Babybel au Canada.

Le projet a nécessité un investissement de 87 millions $, dont 22,7 millions $ provenaient de Québec et d’Ottawa.

En raison du manque de main-d’œuvre, la direction a toutefois des difficultés à atteindre, pour le moment, ses cibles de production.

Récemment, Ottawa a consenti 5 millions $ supplémentaires à l’entreprise dans le cadre d’un projet visant l’achat de nouveaux équipements.

« Autonomie industrielle »

En 2022, le Groupe Bel espère produire 80 % de sa production pour le Canada au Québec. La direction veut ainsi assurer « son autonomie industrielle ». Un élément qui a pris encore plus d’importance avec la pandémie.

« Nous ne sommes pas une compagnie française de passage. Nous sommes là pour nous installer et faire partie de la communauté », répond Mme Laforest.

Le fait de produire ses fromages au Québec permet à la multinationale d’éviter, présentement, la crise des conteneurs maritimes, de soutenir les producteurs d’ici et de ne pas être contrainte par des quotas d’importation.

Pour les prochaines années, le Groupe Bel espère développer de nouveaux produits. Cette compagnie est aussi propriétaire de la marque GoGo squeeZ.

L’entreprise, qui n’écarte pas de réaliser des acquisitions pour continuer de grandir, dit avoir traversé les 100 dernières années en sachant, entre autres, s’adapter aux demandes des consommateurs avec des produits variés.

« Nous avons des ambitions claires. On voit où la nutrition s’en va à travers le monde et ce qu’on doit faire pour assurer une nutrition saine et responsable pour toute la planète », avance Mme Laforest.

Pour le 100e anniversaire de La Vache qui rit, le Groupe Bel souhaite célébrer avec le rire. L’entreprise invite les gens à enregistrer, dès le 31 mai, leurs rires et ceux de leurs proches sur l’application web au lvqr100a.ca.