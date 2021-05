Le Liban vaccine plus de 10 000 personnes en une journée

Le Liban a annoncé avoir vacciné plus de 10 000 personnes contre le coronavirus pour la seule journée de samedi dans le cadre d’une campagne de vaccination « marathon » organisée par le ministère de la Santé dans le pays en crise.

Au total, 10 452 personnes âgées de plus de 30 ans avaient reçu à 18 h 30 (11 h 30 au Québec) une dose de vaccin AstraZeneca, selon le ministère, en se rendant sans rendez-vous dans plusieurs centres de vaccinations disséminés dans le pays et ouverts tôt le matin.

La capitale Beyrouth et certaines parties du pays n’étaient pas concernées par cette opération « marathon », comme l’ont qualifiée les autorités, mais le ministre de la Santé sortant, Hamad Hassan, a assuré qu’une deuxième journée de ce type était envisagée et couvrirait cette fois plus de régions.

« Certaines régions n’ont pas voulu participer, mais après l’expérience encourageante d’aujourd’hui, tout le monde y prendra bientôt part », a-t-il affirmé sans toutefois préciser de date.

L’opération a été « un grand succès », a estimé Firas Abiad, directeur de l’hôpital universitaire Rafic Hariri à Beyrouth, principal établissement mobilisé dans la lutte contre le coronavirus.

Quelque 170 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech doivent être livrées dimanche dans le pays, a-t-il ajouté.

Le Liban, embourbé dans sa pire crise économique depuis la guerre civile (1975-1990), a officiellement enregistré plus de 540 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, dont 7 718 décès.

Le pays de plus de six millions d’habitants a administré au moins une dose de vaccin à plus de 700 000 personnes.

À VOIR AUSSI