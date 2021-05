Le Québec, société distincte de la pandémie

Si certains au Canada doutent encore que le Québec forme une nation, ils devront parler au sondeur Jean-Marc Léger de la manière dont les Québécois font face à la pandémie.

Les chiffres – pas seulement l’enthousiasme pour les terrasses ! – révèlent une société nettement distincte : « Ce sont les gens qui sont les plus optimistes [...]. Ce sont les gens qui veulent le plus se faire vacciner. Ce sont les gens qui ont le moins peur du virus. Et les plus satisfaits de leur gouvernement. »

Léger, qui vient d’avoir 60 ans et qui sonde les reins et les cœurs des Québécois depuis 35 ans, est intarissable lorsqu’il est question de parler des Québécois.

Son hypothèse, sur la différence « pandémique » québécoise ?

« Au Québec, on est habitués aux crises. On est fondamentalement un peuple de survivance. On en a vécu des difficultés, des obstacles. On est passés à travers durant nos 400 ans d’existence. »

Notre parcours de minoritaires nous aurait donné une couenne dure. Et malgré la mesure sans précédent, extrême, du couvre-feu (pendant 139 jours !), on se distinguerait sur le plan du moral : « Savais-tu que c’est ici que le taux de citoyens atteints de problèmes de santé mentale est le moins élevé au Canada ? »

Scénario idéal ?

Les Québécois ont su se relever : « On a commencé la pandémie dans la catastrophe, les pires au pays ; mais on s’est ajustés rapidement, comme ça arrive souvent avec le peuple québécois. »

Pour le gouvernement Legault, le scénario semble idéal. Commencer comme un cancre et finir comme un champion, n’est-ce pas un peu comme... une équipe de hockey qui tirerait de l’arrière dans une série et réussirait à remonter ?

Léger ne mord pas à ma comparaison racoleuse, et enchaîne : « Attention. Lucien Bouchard [après le verglas de 1996] a eu le taux de satisfaction le plus élevé avec François Legault. À l’élection suivante [1998], Jean Charest a eu plus de votes que Lucien Bouchard ! »

Imprévisibles

François Legault fait bien de remercier les Québécois dans de grandes pubs. « Le peuple québécois est savoureux, mais il est très changeant. »

L’influence normande sur sa culture fait aussi qu’il déteste prendre position. « Je ne suis plus certain si je suis encore indécis », lui a déjà dit un répondant, phrase très québécoise à ses yeux.

Léger, qui a fondé son entreprise en 1986 avec son père, Marcel, ancien ministre du Parti québécois, a commencé par faire des sondages politiques au Québec. Puis, il s’est intéressé plus largement aux affaires publiques, au marketing, à la prospective. Les sondages politiques, c’est aujourd’hui « 1 % de [son] chiffre d’affaires, mais 90 % de [ses] troubles », glisse-t-il au passage.

Après une dizaine d’acquisitions, l’entreprise de 600 employés a pignon sur rue au Canada anglais et aux États-Unis.

Or, il est formel : « Le peuple le plus difficile à sonder, c’est le Québec ». Les Québécois sont « cyclothymiques », illustre-t-il. « Quand ils tombent en amour avec quelqu’un, il n’y a plus rien qui compte : le rationnel n’est plus là. »

François Legault en profite actuellement : « Au début de la pandémie, tous les premiers ministres du Canada avaient plus de 80 % de taux de satisfaction. Aujourd’hui, partout, ça tombe en bas du 40 %. Sauf au Québec, où ça se maintient à 82 %. »

Il est bien possible que, bientôt, la fin de la pandémie arrive enfin. Et avec elle, le retour des vicissitudes normales du pouvoir. À ce moment, croit Léger, la probabilité est grande que les taux de satisfaction à l’égard du gouvernement Legault commencent à baisser. Et là, « ça risque de descendre vite », estime-t-il.

Éclatement

Legault et la CAQ ont toutefois un autre avantage : l’éclatement de l’électorat. « Il se retrouve maintenant avec quatre partis d’opposition ! » Aux PLQ, QS et PQ, il ajoute le Parti conservateur du Québec, qui a réellement affleuré dans son dernier sondage.

Voilà l’une des deux grandes nouveautés politiques qu’il a vues se développer au fil des ans : le caractère « non fidèle » des électeurs d’aujourd’hui. Dont 10 %, aux dernières fédérales, se sont branchés uniquement dans l’isoloir !

Autre phénomène : l’avènement des millénariaux, cohorte maintenant majoritaire, qui est en train de changer les piliers de la politique québécoise de jadis, « la défense du français, le contrôle de l’État et la crainte des “Anglais” ».

Un important changement de génération s’opère. Ce qui réserve plein de surprises aux futurs sondeurs de chez Léger. Dont Philippe, fils de Jean-Marc, qui suit les pas de son père et qu’on peut entre autres lire dans nos pages.

