Le vélo tricolore

Avez-vous déjà piqué une bonne fouille à vélo ? Une vraie, là. Vous roulez à une vitesse assez élevée, vous procurant une sensation agréable sans toutefois vous sentir en danger.

En contrôle, en sécurité, mais, inattention soudaine, la roue avant touche le côté du trottoir et s’ensuit une étonnante perte d’équilibre. Dans l’énervement, vous appliquez les freins d’en avant, alors qu’il y aurait eu une meilleure stabilisation si vous aviez pincé ceux de la roue arrière. Tout de suite après, c’est justement la roue arrière qui est déviée par la bande de trottoir et le déséquilibre raide s’accentue au point où votre main gauche glisse sur la poignée. D’un coup, la chaîne débarque et la perte de contrôle est totale. Violemment, le vélo tombe sur le côté, vous tentez de vous protéger avec le bras droit qui, en une seconde, deviendra aussi éraflé que votre coude. Vous n’êtes pas blessé gravement, mais ça fait mal, ça chauffe. Des gens qui passent en voiture tout près se moquent de votre mésaventure. Vous entendez leurs rires. Vous ressentez même un mélange de honte et de rage. D’autres passent tout près de vous et ne s’arrêtent pas. Ils comprennent, ça leur est déjà arrivé, mais ils continuent leur chemin et filent. Vous voyez le portrait ?

ON NE SAIT JAMAIS

C’est ça qui vient d’arriver aux Canadiens. La balade de janvier a très bien commencé, alignant de belles victoires sécurisantes dans l’Ouest. On découvrait des Romanov, Anderson, Toffoli. Petry nous faisait parler du trophée Norris, KK plus robuste, Perry étonnant. C’était beau.

Tout à coup, mi-février, la roue avant a touché la bande. Claude Julien, out. Ensuite, mars, Price titube et passe à la clinique. Weber, la roue arrière, tombe au ralenti, Suzuki est méconnaissable. Stéphane Waite est viré maladroitement, et on doit arrêter de jouer pendant une semaine, Covid oblige, et la chaîne débarque. Le vélo n’est plus sur la piste, Gallagher s’est cassé la main, Drouin disparaît et, en avril, il n’y avait plus d’avantage numérique... morté. Même les piteux Sénateurs et Calgary ont donné des volées et se sont moqués des Canadiens. Ridicule dans l’air, le mois de mai n’annonçait rien de bon.

En entrant dans les séries, on a tout de même redressé le vélo. Les roues ont fait quelques tours, mais on est vite retombé. Jeudi, on a réussi à redécoller. Si on garde l’équilibre ce soir, le bécik pourrait bien repartir pour un grand bout. On ne sait jamais. Même grafigné, on peut pédaler.

DOUX BIDOU

Le coût du bois étonne. Sur le menu : Club sandwich : 14,95 $. 26,95 $ avec cure-dents.

Denis Coderre est reparti. Juste hier en matinée, il a participé à trois soupers spaghettis.

Le Québec est la seule place où tu peux mettre de la crème polaire.

« Ça y est ! Ma piscine est partie. » (Un divorcé qui sort du tribunal)

Un proverbe indien nous dit que l’amour est comme une plante grimpante qui meurt et se dessèche si elle n’a rien à enlacer.

Les vrais ennemis ne vous laissent jamais tomber.

Il entre en prison pour vol de voiture et en sort pour bonne conduite.

L’expérience ne s’achète pas, mais elle se paie.

Au Japon, peut-on rencontrer le fameux industriel Made-In ?

