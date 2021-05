Montréal : un homme de 20 ans poignardé à Verdun

Un homme de 20 ans a été blessé au cours d’une altercation dans la nuit de vendredi à samedi dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal.

Vers 2 h, un appel au 911 faisait état d’une altercation survenue au coin du Boulevard Gaétan-Laberge et de la rue Hickson à Verdun.

C’est au cours de cette altercation que la victime a été blessée au haut du corps par une arme blanche.

La victime a été transportée en centre hospitalier et est présentement consciente, a relaté Jean-Pierre Brabant, porte-parole du service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La scène a été protégée pour permettre aux enquêteurs d’en faire l’analyse et tenter de déterminer la cause et les circonstances exactes de l’évènement.