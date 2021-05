Pandémie: est-ce vraiment la fin?

« Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. Mais, c’est peut-être la fin du commencement. »

Alors que le Québec se déconfine, on a envie d’être plus optimiste que ne l’était Churchill au lendemain de la bataille d’El-Alamein, tournant de la Seconde Guerre mondiale.

Le couvre-feu a pris fin hier, les Québécois ont retrouvé les terrasses et la possibilité de recevoir pour des barbecues. La plupart des régions passeront à l’orange lundi, début d’une marche résolue mais graduelle vers le vert et l’abolition souhaitée des paliers de couleur en août. Une fois que la plupart des gens auront reçu deux doses de vaccin, on espère pouvoir enfin mettre la pandémie et ses confinements derrière nous.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, en voie de déconfinement et pourtant bien avancé dans la vaccination, les admissions à l’hôpital ont crû de 72 % en huit jours à cause du variant indien. Il semble qu’il s’agisse surtout de gens non vaccinés, mais ça force quand même à se demander si le bouclier de l’immunisation sera assez large.

L’envie de hurler

L’an passé, quand on a allégé les mesures sanitaires à la fin du printemps, on se doutait bien que, tôt ou tard, il faudrait resserrer les règles à nouveau. Si l’on avait toutefois su qu’à l’automne, on retournerait vers un confinement plus long et plus sévère que celui qu’on avait déjà connu, on aurait sans doute crié.

Maintenant, après huit mois de confinement, dont cinq sous couvre-feu, et alors qu’on peut de nouveau profiter du soleil entre amis, on a envie de hurler en s’imaginant devoir revenir en arrière encore une fois.

Et, n’en doutez pas, c’est le cas pour François Legault et Horacio Arruda également. Personne n’a envie de revivre ça.

Garder notre sang-froid

Il n’empêche que les rassemblements extérieurs sont sécuritaires, pour peu qu’on ne se mette pas à danser collés ni à boire tous dans la même bouteille. Tant que la vaste majorité de la population n’est pas pleinement vaccinée, il faut maintenir la distance, sinon on aura de mauvaises surprises.

De même, on n’est pas à l’abri d’un variant plus vicieux de ce cher SARS-CoV-2, le coronavirus plus si nouveau que ça. Jusqu’ici, les vaccins semblent tenir le coup et une éventuelle troisième dose adaptée pourrait nous aider, mais rien n’est acquis.

Reste que le confinement ne peut pas devenir un mode de vie par défaut à appliquer deux mois sur trois chaque année. Si l’on se retrouve avec une hausse de cas cet automne, il faudra garder notre sang-froid tant qu’ils ne s’avèrent pas assez graves pour mettre de la pression sur les hôpitaux.

Et s’il fallait que rien n’aille plus, il faudra se questionner à savoir ce qu’il faut protéger en premier lieu : notre liberté ou notre système de santé. Débat déchirant en perspective, mais c’est la différence entre vivre en démocratie et vivre dans la dictature sanitaire, où les complotistes s’imaginent être.

Dans tous les cas, s’il fallait que les hôpitaux débordent à nouveau, les décideurs devront proposer des solutions de rechange au confinement.

Faire attention

« Avant El-Alamein, nous n’eûmes jamais de victoires ; après El-Alamein, nous n’eûmes que des défaites », a dit également Churchill, le vieux lion, plusieurs décennies avant que les Anglais n’affrontent la COVID-19 et ses variants.

On se souhaite de pouvoir se dire la même chose bientôt, mais on ne sait pas si on le pourra. La seule certitude, c’est qu’il faut encore faire attention.