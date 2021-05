Sur une terrasse avec quatre personnes: Valérie Plante admet avoir fait une «erreur»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a admis avoir fait une «erreur» en partageant une table sur une terrasse avec quatre autres personnes, vendredi, sur le Plateau-Mont-Royal.

Les règles sanitaires sont claires en zone rouge, comme à Montréal: un maximum de deux personnes avec des enfants mineurs ou les occupants d’une même résidence peuvent s’asseoir ensemble à la terrasse d’un restaurant depuis vendredi, début du déconfinement.

Les règles de santé publique ne s'appliquent pas à la mairesse @Val_Plante Table de 5. 1 masquée. Fini de manger. Manifestement pas la même adresse.. fait semblant sur les réseaux sociaux qu'elle est à 2. Minimum 30 min. #polmtl cc @DenisCoderre @tvanouvelles @LP_LaPresse pic.twitter.com/Gj0rtwblBA — Frederick Carle (@fcarle) May 28, 2021

De plus, la mairesse n'est pas masquée, une seule des cinq personnes à sa table portant un couvre-visage.

«Oui c’est mon erreur. Je mangeais avec une amie, et le chef et deux membres de mon équipe sont venus s’asseoir avec nous [quelques] minutes. On aurait [dû] remettre nos masques. Ça montre qu’on doit être vigilants et qu’on n’est pas à l’abri d’une erreur malgré nos bonnes intentions», a-t-elle partagé sur Twitter, samedi matin, après avoir soulevé la controverse sur les réseaux sociaux.

L’amie évoquée par la mairesse est Isabelle Proulx-Hétu, une de ses adjointes à l’hôtel de ville, alors que le chef dont il est question est Danny St-Pierre, que l'on peut voir de dos en face de la mairesse, sur une photo.

Certains internautes ont ensuite salué son honnêteté et le fait qu’elle assume son erreur.

N’empêche, d’autres personnes ont dénoncé que la mairesse, qui doit donner l’exemple aux Montréalais, ait fait fi des règles sanitaires. C’est le cas d’un citoyen adepte de Twitter, Frederick Carle, qui a partagé une photo de la mairesse sur la terrasse du Pontiac.

Ce dernier apparaît derrière de dos sur l’une des photos qui est accompagné du message suivant de M. Carle: «Les règles de santé publique ne s'appliquent pas à la mairesse @Val_Plante. Table de 5. 1 masquée. Fini de manger. Manifestement pas la même adresse. Fait semblant sur les réseaux sociaux qu'elle est à 2. Minimum 30 min», a-t-il partagé.

Valérie Plante doit réagir officiellement en après-midi en marge d’un événement.