Vous démarrez une PME?

Vous vous lancez en affaires? Votre entreprise est en phase de démarrage? Vous dirigez une PME? Vous vous posez des questions sur la mécanique fiscale? Revenu Québec propose justement son programme d’accompagnement, qui vous facilitera grandement la vie!

Avec ce service personnalisé et gratuit, vous pouvez, en toute confidentialité, poser vos questions à un expert de Revenu Québec :

· Quelles sont mes obligations fiscales et les échéances reliées à mon entreprise?

· Quels sont les crédits d’impôt et les remboursements de taxes auxquels on a droit, selon le domaine d’activité?

· Quelles sont les dépenses déductibles, comme les frais reliés au bureau à domicile, le véhicule utilisé pour le travail et les frais de déplacement ou de représentation? Comment cerner les dépenses liées au télétravail de mes employés?

· Comment travailler avec les outils en ligne pour produire mes déclarations et remplir mes obligations auprès de Revenu Québec?

· Quels sont les documents comptables pertinents? Comment dois-je les conserver ou les transmettre?

Les agents de Revenu Québec aborderont avec vous une foule d’aspects qui marquent la réalité des entrepreneurs, comme les conséquences en cas de retards de paiement, le fonctionnement des acomptes provisionnels, la mécanique de l’application des taxes de vente, les retenues à la source ou les avantages de la méthode rapide de calcul des taxes à remettre.

Démarrer une PME peut représenter des défis sur le plan fiscal. Un agent d’accompagnement de Revenu Québec vous permettra de décortiquer certaines démarches fiscales et de vous aiguiller vers les bonnes ressources.

D’autant plus qu’une telle démarche permet d’éviter de faire des erreurs coûteuses et de comprendre davantage la mécanique et le contexte fiscal du statut d’entrepreneur. Ou de mieux tracer la ligne entre vos impôts personnels et ceux de votre entreprise.

Évidemment, le programme d’accompagnement de Revenu Québec ne joue pas un rôle de service-conseil, comme celui que vous obtiendrez chez un comptable ou un fiscaliste. Il est complémentaire. Il permet aux entrepreneurs d’être plus autonomes, de mieux comprendre leurs obligations et d’avoir une relation plus fluide avec leur comptable.

Pour obtenir plus d’informations ou pour vous inscrire au programme : revenuquebec.ca/programme-accompagnement

Pratique, transparent, efficace. Le programme d’accompagnement de Revenu Québec vous simplifiera la vie.