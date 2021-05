Charles Schwab Challenge: Jordan Spieth tombe, Jason Kokrak en profite

Meneur au terme de chacune des trois premières rondes, l’Américain Jordan Spieth n’a pas été en mesure de maintenir la cadence, dimanche au Charles Schwab Challenge, cédant du même coup la victoire à Jason Kokrak lors de la dernière ronde de l’événement présenté au Texas.

Lors de la dernière journée, Kokrak a calé trois oiselets, mais commis autant de bogueys sur le neuf d’aller. L’athlète de 36 ans a offert un scénario sur le neuf de retour, en calant deux oiselets et autant de larcins. Il a finalement joué la normale de 70 et a gagné en raison d’un cumulatif de 266 (-14).

Photo AFP

Pour sa part, Spieth a joué un coup de plus que la normale lors de chacun des trous, entre le deuxième et le quatrième fanion. Il n’a jamais été en mesure de pleinement récupérer par la suite, réussissant deux oiselets et autant de bogueys. En frappant la balle à 73 (+3) reprises, Spieth a terminé son tournoi au deuxième rang, à deux coups du vainqueur.

Du côté des Canadiens, Adam Hadwin a été le meilleur. L’athlète de 33 ans a terminé avec un cumulatif de 274 (-6), à égalité au huitième rang avec cinq autres joueurs, à huit coups de Kokrak.

Pour sa part, Corey Conners a joué deux coups de plus que Hadwin durant la compétition. Il s’est ainsi emparé de la 20e position, avec une kyrielle d’adversaires.

Finalement, Nick Taylor a connu des ennuis lors de la dernière journée d’activités. Une ronde de 75 (+5) lui a fait perdre 28 places, pour conclure en 62e position, avec deux autres golfeurs.