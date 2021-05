Cinq vins blancs d’Autriche

Pour vous accompagner du pique-nique au parc au drink de fin de soirée en terrasse, une belle palette de vins blancs pour tous les goûts.

Les vignerons autrichiens ont fait un virage marqué vers la qualité il y a une vingtaine d’années. En 2020, le quart du vignoble autrichien était certifié biologique ou en voie de l’être – c’est plus que tout autre pays d’Europe. Les grands terroirs à vins blancs de la Wachau, du Kamptal et du Kremstal brillent comme jamais. Et même les terroirs plus moyens peuvent donner des vins intéressants et distinctifs. Riesling, pinot gris ou grüner veltliner; blanc ou orange. En voici cinq pour commencer ou pour poursuivre votre exploration des vins d’Autriche.

Domäne Wachau, Grüner Veltliner 2019, Selection, Wachau, Autriche, 19,40$ - Code SAQ 13750089 – 12,5% - 1,3 g/L

Cépage blanc emblématique de l’Autriche, le grüner veltliner a longtemps été valorisé pour sa vigueur et pour sa capacité à donner de bons rendements. Mais les meilleurs domaines du pays prouvent que le grüner, s’il est cultivé avec soin, peut donner des vins aussi complexes que le riesling. Le vin d’entrée de gamme de cette importante cave coopérative de la Wachau est frais et pur, léger comme une plume, mais riche d’un bel éventail de saveurs de poivre blanc, de poire, de chèvrefeuille et de cédrat. Un bon achat à moins de 20 $.

★★★ $$

Jurtschitsch, Grüner veltliner 2019, GrüVe, Niederösterreich, 24,15$ - Code SAQ 13679884 – 13% - <1,2 g/L

La cuvée GrüVe d’Alwin Jurtschitsch et Stefanie Hasselbach se veut une expression variétale du grüner, ce qui n’exclut pas une qualité impeccable. Le 2019 m’a paru un cran plus mûr que d’habitude, avec des parfums d’abricot frais (la saison commence bientôt, d’ailleurs) et autres fruits jaunes à noyau. La bouche est nerveuse, un brin perlante et pleine de vitalité, mais avec un volume étonnant, surtout si on considère son faible taux d’alcool. Parfait pour l’été!

★★★ $$ 1⁄2

Weingut Loimer, Grüner vetliner 2019, Lois, Kamptal, 20,25$ Code SAQ 11990492 – 12,5% - 1,5 g/L

Je l’avais trouvé un peu timide à l’ouverture et je me félicite de l’avoir goûté sur quelques jours: quel bon vin! Pas très expressif au nez, mais en bouche, son intensité contenue et sa longue finale relevée d’amers de qualité offre beaucoup de plaisir. Sortez la carafe et régalez-vous pour pas cher. On en trouve encore dans une vingtaine de succursales à travers le réseau. Profitez-en!

★★★★ $$

Rabl, Riesling 2019, Langenlois, Kamptal, 25,70$ - Code SAQ 12776877 – 12,5% - 4 g/L

Sur la rive nord du Danube, dans la Wachau, le Kamptal et le Kremstal, le riesling est un peu plus solide et substantiel que la moyenne des rieslings allemands, et aussi un peu plus accessible que les rieslings alsaciens. Celui de Rabl dévoile une pointe d’épices douces, sur un fond d’écorce d’agrumes et de jasmin, portés par une texture ample, que sous-tend une acidité vive, mais harmonieuse. Belle bouteille!

★★★ 1⁄2 $$ 1⁄2

Meinklang, Pinot gris 2019, Graupert, Autriche, 35$ - Code SAQ 13442916 – 13% - <1,2 g/L

Le nom graupert – qui signifie «sauvage» dans le dialecte du Burgenland – fait référence aux vignes de pinot gris qu’on laisse courir librement, plutôt que de les conduire. On obtient ainsi, dit-on, de petits raisins à la peau plus épaisse, qu’on laisse macérer avec le moût, d’où la couleur foncée du vin. Depuis son arrivée sur le marché en 2017, c’est régulièrement l’un des vins orange préférés à la SAQ. Aromatique et séduisant avec ses parfums de melon et de fleurs; juste assez tannique, sans être trop austère et vraiment intéressant à table, autant avec une viande qu’avec un poisson ou un cari de légumes.

Santé!

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel