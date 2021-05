COVID-19: l’amélioration se poursuit au Québec et en Ontario

La baisse du nombre de cas de COVID-19 s'est poursuivie dimanche pour le Québec et l’Ontario, à la veille de l’entrée en vigueur de nouveaux assouplissements des mesures sanitaires dans la Belle Province.

• À lire aussi: COVID-19: 315 nouvelles infections et 2 décès de plus au Québec

• À lire aussi: Presque tout le Québec en zone orange dès lundi

L’Ontario a enregistré une diminution des infections avec 1033 nouveaux cas ajoutés à son bilan dimanche, contre 1057 la veille, et a recensé 18 décès. De moins en moins de lits sont occupés à l’hôpital (749, -185) et la baisse se ressent aussi du côté des soins intensifs (614, -12), des nombres qui ont cependant toujours tendance à fluctuer grandement au cours de la fin de semaine.

«Nous allons dans la bonne direction et grâce à chacun d’entre vous qui a suivi les lignes directrices, les chiffres diminuent. Grâce au travail incroyable de l’Équipe Ontario, nous sommes maintenant en mesure d’avoir un été à deux doses», a souligné sur Twitter le premier ministre ontarien Doug Ford, précisant qu’il espérait que tous les Ontariens souhaitant recevoir le vaccin soient immunisés contre le virus d’ici la fin du mois d’août.

La province approchait d’ailleurs les 9 millions de doses administrées, dimanche, avec un total de 8 984 278 vaccins injectés depuis le début de la campagne de vaccination.

Le Québec a également vu une embellie de sa situation pandémique en ajoutant 315 nouvelles contaminations et deux décès à son bilan. Comme pour l’Ontario, la Belle Province a enregistré une baisse des hospitalisations (364, -9) et des patients en soins intensifs (90, -1).

Près de 95 305 Québécois ont reçu un vaccin contre la COVID-19 dans les dernières 24 heures, portant le total à 5 503 277 vaccinés, ce qui représente 59% de la population.

Rappelons que plusieurs régions vont connaître un assouplissement des mesures dès lundi, alors que la Capitale-Nationale, l’Estrie, Lanaudière, les Laurentides, la Montérégie, l’Outaouais et certaines MRC du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches vont repasser au palier orange.

«C’est grâce aux efforts des Québécois des derniers mois et à la vaccination que nous pouvons maintenant faire des assouplissements. Continuons comme ça!», a écrit le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur son compte Twitter, dimanche.

Le Manitoba toujours en difficulté

Avec 291 nouveaux cas et sept décès, le Manitoba reste la province canadienne qui a le plus de mal à faire face à la troisième vague. Il est ainsi toujours en tête des provinces canadiennes et des États américains qui ont le plus de cas par million d’habitants, sa moyenne sur sept jours se trouvant à 244,3 cas journaliers dimanche, selon les données compilées par CTV News.

La province des Prairies a d’ailleurs prolongé samedi l’état d’urgence jusqu’à la fin du mois de juin.

La Saskatchewan a pour sa part recensé 171 nouvelles infections et un décès, dimanche, alors que l’Alberta a rapporté 391 nouveaux cas et cinq décès supplémentaires.

Du côté de l’Atlantique, le Nouveau-Brunswick (9 cas), la Nouvelle-Écosse (20 cas et un décès) ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador (7 cas) ont aussi mis à jour leurs chiffres.

En soirée, le Canada comptait un cumulatif de 1 378 971 cas (+2237) et de 25 512 décès (+34).

La situation au Canada

Ontario: 530 543 (8744 décès)

Québec: 370 043 cas (11 127 décès)

Alberta: 227 246 cas (2219 décès)

Colombie-Britannique: 143 581 cas (1692 décès)

Manitoba: 50 790 cas (1052 décès)

Saskatchewan: 46 635 cas (538 décès)

Nouvelle-Écosse: 5550 cas (85 décès)

Nouveau-Brunswick: 2200 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1309 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 202 cas

Territoires du Nord-Ouest: 127 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 378 971 cas (25 512 décès)

À voir aussi